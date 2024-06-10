Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящем старте чемпионата Европы – 2024, передает Vesti.kz со ссылкой на Il Giornale.
Специалист высказался о хозяевах турнира - сборной Германии и о шансах Италии защитить свой чемпионский титул, завоеванный на прошлом соревновании.
"Будет интересно взглянуть, как выступит Германия у себя дома. У них собралась интересная команда. Италия? Мы пропустили смену поколений после триумфа на Евро-2020, поэтому я не могу сказать, чего ждать от команды", - заявил Анчелотти.
Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. В матче открытии хозяева турнира встретятся с Шотландией.
Напомним, что в финале Евро-2020 "скуадра адзурра" одолела Англию в серии пенальти.
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