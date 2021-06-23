Кто выйдет в плей-офф Евро-2020: Испания, Германия, Португалия? Полный расклад с прогнозом букмекеров

Сегодня, 23 июня, на Евро-2020 завершается групповой этап - последними сыграют группы Е и F, сообщает корреспондент Vesti.kz. Так, в 22:00 состоятся матчи Словакия - Испания (Олимпико де Севилья - Ла Картуха, Севилья) и Швеция - Польша (Газпром Арена, Санкт-Петербург), а в 01:00 - Португалия - Франция (Пушкаш Арена, Будапешт) и Германия - Венгрия (Альянц-Арена, Мюнхен).

Группа E:

Швеция уже вышла в плей-офф. Она займет первое место, если победит Польшу. Если шведы проиграют, а параллельный матч завершится вничью, Швеция, Словакия и Польша распределят первые три места по личным встречам. В случае поражения Швеция займет третье место.

Словакия пройдет дальше, если обыграет Испанию. Словакию устроит ничья, если Швеция не проиграет в параллельном матче.

Испания выйдет в плей-офф, если обыграет Словакию. При ничьей испанцы финишируют третьими, если Польша не выиграет в другом матче группы.

Польша займет второе место в группе, если победит, а другой матч не завершится вничью.

Если Словакия, Швеция и Польша наберут по четыре очка (у Испании останется три), их итоговое положение определит разница забитых и пропущенных мячей в матчах между собой.

Если Польша обыграет Швецию 1:0, а Словакия сыграет вничью, команды финишируют в группе в следующем порядке: 1. Словакия, 2. Польша, 3. Швеция.

Если Польша обыграет Швецию 2:1, а Словакия сыграет вничью, команды финишируют в группе в следующем порядке: 1. Польша, 2. Швеция, 3. Словакия (Швеция и Словакия уступят Польше по разнице мячей, а положение между ними определит победа шведов в очной встрече).

Если Польша обыграет Швецию с разницей в один мяч с любым иным счетом, а Словакия сыграет вничью, команды финишируют в группе в следующем порядке: 1. Польша, 2. Швеция, 3. Словакия.

Если Польша обыграет Швецию с разницей в два и больше мячей, а Словакия сыграет вничью, команды финишируют в группе в следующем порядке: 1. Польша, 2. Словакия, 3. Швеция.

Группа F:

Франция уже вышла в плей-офф. Она займет первое место, если победит, или если сыграет вничью, а Германия не обыграет Венгрию. Если Франция проиграет, а Венгрия победит, судьба второго места будет решаться по общей разнице забитых и пропущенных мячей.

Германия выйдет в 1/8 финала, если победит, или если сыграет вничью, а Франция не проиграет. Германия займет первое место, если победит, а Франция потеряет очки. Германия займет третье место, если сыграет вничью, а Франция проиграет, или если проиграет сама вместе с Португалией.

Португалия выйдет в 1/8 финала, если победит, или если сыграет вничью, а Германия проиграет. Португалия займет первое место в группе, если победит, а немцы потеряют очки. Португальцы займут последнее место в группе, если проиграют сами вместе с Германией.

Венгрия выйдет в 1/8 финала со второго места, если победит, а Португалия проиграет. Если венгры победят, а Франция проиграет, судьба второго места будет решаться по общей разнице забитых и пропущенных мячей. Венгрия займет третье место, если победит, а параллельный матч завершится ничьей.

Букмекерская компания Parimatch выставила на эти матчи следующие коэффициенты:

Победа Словакии - 15.00, ничья - 6.80, победа Испании - 1.23;

Победа Швеции - 2.70, ничья - 3.55, победа Польши - 2.65;

Победа Германии - 1.19, ничья - 8.20, победа Венгрии - 16.00;

Победа Португалии - 3.80, ничья - 3.20, победа Франции - 2.21.

Прямая трансляция матчей Словакия - Испания, Португалия - Франция и еще двух игр на Евро-2020

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