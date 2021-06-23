Прямая трансляция матчей Словакия - Испания, Португалия - Франция и еще двух игр на Евро-2020

Сегодня, 23 июня, пройдут четыре матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сыграют Словакия - Испания (начало - в 22:00 по времени Нур-Султана), Швеция - Польша (22:00), Португалия - Франция (01:00), Германия - Венгрия (01:00).
Первую игру и четвертую в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Остальные встречи покажет Qazaqstan.
С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
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