Стали известны стартовые составы Италии и Уэльса на матч третьего тура Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Уэльса на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Толои, Эмерсон, Пессина, Бастони, Верратти, Жоржиньо, Бернардески, Кьеза, Белотти.
Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Ампаду, Гантер, Уильямс, Моеррелл, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Бэйл.
Также известны стартовые составы на матч Швейцария - Турция, который пройдет параллельно.
Швейцария: Соммер, Эльведи, Видмер, Аканджи, Цубер, Фройлер, Г. Джака, Родригес, Сеферович, Шакири, Эмболо.
Турция: Чакыр, Челик, Мюльдюр, Демирал, Сеюнджю, Туфан, Юндер, Чалханоглу, Кахветжи, Айхан, Йылмаз.
Оба матча группы А начнутся в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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