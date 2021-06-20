Прямая трансляция матчей Италия - Уэльс и Швейцария - Турция на Евро-2020 

Сегодня, 20 июня, на Евро-2020 стартует третий тур группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Свои матчи проведу команды группы А. В Риме (Италия) пройдет встреча Италия - Уэльс, а в Баку (Азербайджан) встретятся команды Швейцарии и Турции.

Оба матча начнутся в 22:00 по времени Нур-Султана и будут транслироваться в прямом эфире. Игру Италия - Уэльс покажет Qazaqstan, а Швейцария - Турция - Qazsport. Оба матча также можно посмотреть на сайтах телеканалов.

Прямая трансляция матча Италия - Уэльс>>>>>

Прямая трансляция матча Швейцария - Турция>>>>>

Напомним, сборная сборная Италии досрочно гарантировала себе место в плей-офф. С положением команд в группах Евро-2020 можно ознакомиться по этой ссылке.

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