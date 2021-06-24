Соперник сборной Казахстана впервые в истории вышел в плей-офф на Евро

Сборная Украины по футболу, занявшая третье место в группе С, вышла в плей-офф Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после того, как состоялись последние матчи в группе Е. Там в плей-офф с двух первых мест вышли Швеция и Испания. Словакия заняла третью строчку и тоже, как и Украина, набрала в трех матчах три очка, но по дополнительным показателям уступила подопечным Андрея Шевченко.

Напомним, что в 1/8-ю финала Евро-2020 выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест. Наряду с Украиной с третьего места в плей-офф уже вышли Швейцария (группа А, 4 очка) и Чехия (группа F, 4 очка).

Украина является соперником сборной Казахстана в группе D отборочного раунда чемпионата мира-2022. Команды уже встречались в Киеве 31 марта, тот матч завершился ничьей 1:1. А 1 сентября сборные проведут игру в Казахстане.

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