Евро-2020: Швеция выиграла группу , Испания вышла в плей-офф, Левандовски покидает турнир

На Евро-2020 состоялись последние матчи группы Е, сообщает корреспондент Vesti.kz. Выход в плей-офф по их итогам оформила сборная Испании.

Первой командой группы, которая вышла в следующую часть турнира, стала Швеция. Она сделала это досрочно. Вопрос состоял лишь в том, какое место в группе в итоге займет.

Первую строчку команде приносила победа над Польшей в заключительном туре, и эта задача была выполнена. Швеция вырвала победу со счетом 3:2.

Форвард "Лейпцига" Эмиль Форсберг забил быстрый гол на второй минуте и вывел Швецию вперед. На 59-й он оформил дубль, но сравнял Роберт Левандовски, который забил на 61-й и 84-й минутах. От ничьей Швеция ушла уже в добавленное время благодаря голу Виктора. Клаэссона.

В параллельном матче Испания добилась разгромной победы над Словакией со счетом 5:0, и это принесло ей второе место в группе и путевку в плей-офф.

Сначала вратарь "Ньюкасл Юнайтед" Мартин Дубравка на 30-й минуте забил себе автогол. Затем отличились Аймерик Лапорт ('45+3), Пабло Сарабия ('56), Ферран Торрес ('67) и Юрай Куцка ('71, автогол).

Третье место в группе Е заняла сборная Словакии. Польша стала четвертой.

Отметим, что позже состоятся последние матчи группы F - это Германия - Венгрия и Португалия - Франция, и на этом групповой этап турнира будет завершен.

Напомним, что в 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

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