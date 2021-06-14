Соперник сборной Казахстана сделал камбэк с 0:2, но проиграл Нидерландам на старте Евро-2020

Сборная Нидерландов по футболу одержала победу над командой Украины в матче группового этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы С прошла на стадионе "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме и завершилась со счетом 3:2. При чем по ходу игры украинцы едва не совершили камбэк, отыграв два мяча.

В составе Нидерландов голы забили Жоржиньо Вейналдум (52-я минута), Ваутер Вегорст (58-я) и Дензел Дюмфрис (85-я). У украинцев отличились Андрей Ярмоленко (75-я) и Роман Яремчук (79-я).





В другом матче группы сборная Австрии обыграла Северную Македонию со счетом 3:1.

Напомним, Украина является соперником сборной Казахстана в группе D отборочного турнира ЧМ-2022. Команды встречались в рамках третьего тура в Киеве 31 марта и сыграли вничью - 1:1. Теперь они сыграют 1 сентября в Казахстане.

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