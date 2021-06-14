Сборная Чехии обыграла Шотландию и сместила Англию с первого места группы на Евро

Сборная Чехии по футболу стартовала с победы на чемпионате Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz. В своем первом матче на турнире в рамках группы D команда всухую обыграла Шотландию.

Встреча прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Героем матча стал чешский нападающий немецкого клуба "Байер 04" Патрик Шик. Он открыл счет ударом головой на 42-й минуте, а на 52-й оформил дубль, забив с центра поля.

🇨🇿 Patrik Schick has now scored 7 goals in his last 11 games for Czech Republic 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/HQScS1ZeC8 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗚𝗢𝗔𝗟!



🇨🇿 Patrik Schick with an effort that will go down in EURO history 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/BqINLIPSMH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

Напомним, что накануне в другом мачте группы D сборная Англии обыграла Хорватию со счетом 1:0.

18 июня хорваты встретятся с чехами, а англичане - с шотландцами.

Сборная Чехии вышла на первое место в группе, отодвинув команду Англии на вторую позицию.

Впервые в истории чемпионат Европы, который завершится 11 июля, проходит по всему континенту в 11 городах. В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

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