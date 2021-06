Сборная Чехии обыграла Шотландию и сместила Англию с первого места группы на Евро

Сборная Чехии по футболу стартовала с победы на чемпионате Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz. В своем первом матче на турнире в рамках группы D команда всухую обыграла Шотландию.

Встреча прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Героем матча стал чешский нападающий немецкого клуба "Байер 04" Патрик Шик. Он открыл счет ударом головой на 42-й минуте, а на 52-й оформил дубль, забив с центра поля.

🇨🇿 Patrik Schick has now scored 7 goals in his last 11 games for Czech Republic 🔥 #EURO2020 pic.twitter.com/HQScS1ZeC8

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗚𝗢𝗔𝗟!



🇨🇿 Patrik Schick with an effort that will go down in EURO history 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/BqINLIPSMH