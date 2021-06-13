Сборная Англии обыграла Хорватию и впервые в истории стартовала с победы на Евро

Сборная Англии обыграла команду Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Лондоне на стадионе Уэмбли завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 57-й минуте с передачи Калвина Филлипса забил Рахим Стерлинг. Таким образом, сборная Англии впервые в истории начала чемпионат Европы с победы.

Лучшим игроком этого матча был признан Рахим Стерлинг. "Здорово, что мы выиграли, но теперь нас ждут другие матчи. Это был длинный сезон для меня, но я с нетерпением ждал, когда попаду снова в сборную Англии. Выступление в составе сборной станет отличным завершением сезона", - сказал Стерлинг, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

А полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым игроком, сыгравшим в финальной части Евро. Он вышел на поле в возрасте 17 лет и 349 дней. Предыдущим рекордсменом до этого дня оставался голландец Йетро Виллемс, который сыграл на Евро-2012, когда ему было 18 лет.

Сборные Англии и Хорватии выступают в группе D, где также играют команды Чехии и Шотландии. Вторая пара стартует завтра, 14 июня, в 19:00. 18 июня хорваты встретятся с чехами, а англичане - с шотландцами.

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