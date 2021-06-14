Кто победит в матчах Евро-2020 Испания - Швеция и Польша - Словакия?

Сегодня, 14 июня, в четвертый день Евро-2020 состоятся еще три матча группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz. В 19:00 по времени Нур-Султана сыграют Шотландия - Чехия (Хэмпден Парк, Глазго), в 22:00 - Польша - Словакия (Газпром Арена, Санкт-Петербург) и в 01:00 - Испания - Швеция (Олимпико де Севилья - Ла Картуха, Севилья). Прямые трансляции этих матчей можно посмотреть здесь.

Букмекерская компания Parimatch считает фаворитами этих матчей Испанию и Польшу, а в игре Шотландия - Чехия явного фаворита нет. Смотрите сами.

Победа Шотландии - 2.70, ничья - 3.05, победа Чехии - 3.05. Наиболее вероятным результатом этого матча называется ничья - 1:1. Коэффициент на это событие равен 5.70.

Победа Польши - 1.74, ничья - 3.55, победа Словакии - 5.90. Наиболее вероятный результат - 1:0 в пользу Польши. Коэффициент на это событие 5.40.

Победа Испании - 1.35, ничья - 5.00, победа Швеции - 11.50. Наиболее вероятный результат - 1:0 в пользу Испании. Коэффициент на это событие 5.60.

Напомним, сборные Шотландии и Чехии выступают в группе D, где накануне Англия обыграла Хорватию со счетом 1:0. А в группе Е играют Испания, Польша, Словакия и Швеция.

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