Парашютист приземлился на поле перед матчем Франция - Германия и нанес травмы зрителям на Евро-2020

Курьезный инцидент произошел перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Франции и Германии, проходившем на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, передает корреспондент Vesti.kz.

В чаше стадионе оказался парашютист. Мужчина пролетел вдоль одной из трибун и упал на газон. К нему сразу подошли игроки немецкой команды.

Как сообщает Washington Post, результате его неудачной посадки обломки креплений и проводов камеры "паук" нанесли травмы зрителям на трибунах, из-за чего им пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу.

В свою очередь ESPN пишет, что травму едва не получил главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам, рядом с которым упали обломки парашюта.

Отметим, что на парашюте были написаны призыв отказаться от нефтепродуктов и слово "Гринпис".

УЕФА осудил эту акцию, назвав ее "безрассудной и опасной" и заверив, что "власти примут необходимые меры".

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9