Германия забила автогол и проиграла Франции в матче Евро-2020 с незасчитанными мячами Мбаппе и Бензема

В Мюнхене (Германия) на "Альянц-Арене" состоялся последний матч первого тура группового этапа Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz. В нем встречались сборные Германии и Франции.

Решающий мяч во встрече был забит на 20-й минуте и стал автоголом. Франция проводила атаку, которую планировал завершить Килиан Мбаппе. Но немецкий защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс срезал мяч в свои собственные ворота.

Этот курьезный гол, который не смог вытащить Мануэль Нойер, в итоге и принес победу сборной Франции, у которой из-за офсайдов во второй половине встречи отменили мячи Мбаппе и Карима Бензема.

(Фото: Reuters©)

Напомним, что в другом матче группы F сборная Португалии разгромила Венгрию в матче с дублем Криштиану Роналду, который установил два рекорда.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира и вице-чемпионом Европы. Она выступает в одной группе с Казахстаном в отборочном раунде ЧМ-2022.

Что касается сборной Германии, она на предыдущем Евро взяла "бронзу" и становилась чемпионом мира в 2014-м. Чемпионат Европы-2020 - последний для команды под руководством Йоахима Лева. После турнира новым главным тренером станет экс-наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти в прошлом году, но был перенесен на этот из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 11 июля. В 1/8 финала выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест. Впервые в истории Евро проходит по всему континенту в 11-ти городах.

ВСЕ НОВОСТИ ЕВРО-2020

Спонсор рубрики "Евро-2020" - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. В период Евро-2020 компания разыграет четыре авто и призы на 50 миллионов тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8.

Участвовать в акции