Определилась вторая пара плей-офф Евро-2020

Определилась вторая пара участников 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За путевку в четвертьфинал сыграют сборные Уэльса и Дании. Матч состоится 26 июня в Амстердаме (Нидерланды).

Сборная Уэльса набрала четыре очка (победа над Турцией - 2:0, ничья со Швейцарией - 1:1, поражение от Италии - 0:1) и заняла второе место в группе А. Сборная Дании финишировала второй в группе С, разгромив команду России (1:4) и уступив Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2).

Первую пару плей-офф Евро-2020 составили сборные Италии и Австрии. Команды встретятся 26 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия).

Между тем, определились три неудачника Евро-2020. За бортом плей-офф остались Россия, набравшая три очка, и сборные Турции и Северной Македонии, которые не набрали ни одного балла.

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