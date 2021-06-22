"Обкакались". Названы виновники провала сборной России на Евро-2020

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал крупное поражение от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

Подопечные Станислава Черчесова уступили в Копенгагене со счетом 1:4 и вылетели с турнира. В первом туре Россия уступила Бельгии (0:3), а потом победила Финляндию (1:0) и завершила выступление на четвертом месте в группе.

"Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Может, оно и не по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне, когда не забиваешь свои стопроцентные моменты… Мы все вместе проигрываем, и все вместе выигрываем. Мы проиграли. Игроки прежде всего. Нам все разжевали, все объяснили. Но если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы - я не говорю "кто-то", говорю "мы, игроки", - то, конечно, проигрываем", - сообщил Дзюба в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне это не прощается. У них полумомент, сумасшедший удар, гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда, мы опять сами себя убиваем. Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты.

А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь - можете нас материть, вы, наверное, будете правы. Атмосфера потрясающая, вот к чему нам надо стремиться, играть в футбол и также болеть. Лучший плеймекер в команде - вратарь, все передачи вратарю. На таком уровне забиваешь гол, игра переворачивается, вместо того, чтобы вести в счете, проигрываем 0:1. Любим себе приключения на ... (найти), поэтому сегодня обкакались", - добавил он.

Дзюба рассказал, что полузащитник сборной России Роман Зобнин извинился в раздевалке за свою ошибку при втором голе датчан.

"Гол надломил немножко, но мы, наоборот, хотели помочь Зобнину, он извинился в раздевалке, ему неприятно. Он боец, мы все так можем ошибиться. Когда гол забили, шанс замаячил. К сожалению, пропускаем такой сумасшедший гол с 40 метров. Матвей Сафонов перед этим тащит три раза подряд, и мы все равно пропускаем, начинаем разваливаться, падаем, спотыкаемся. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать", - сказал футболист.

Напомним, Дзюба принял участие во всех трех матчах сборной России на Евро-2020, на его счету один забитый мяч и одна результативная передача.

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