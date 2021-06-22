Успех Дании, плач России и максимальная Бельгия. Завершились матчи в группе В на Евро-2020

Завершились матчи в группе В чемпионата Европы по футболу. Они проходили в Санкт-Петербурге и Копенгагене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дания разгромила Россию со счетом 4:1 и вышла в плей-офф со второго места, тогда как подопечные Станислава Черчесова стали последними в квартете и покинули турнир.

Обо всем по порядку. Начиналось все для россиян неплохо. Так, на 18-й минуте они имели хороший шанс добиться успеха. Александр Головин пошел в обводку, прошел двоих и пробил. Каспер Шмейхель сгруппировался и отбил мяч, пущенный по центру ворот. Попади в угол полузащитник "Монако", голкипер датчан вряд ли бы выручил команду.

При этом датские футболисты неплохо прицеливались из-за пределов штрафной площади. На 29-й минуте дальний удар нанес Пьер Хейбьерг, казалось, что мяч оказался в сетке ворот, но прошел рядом со штангой.

А вот на 38-й минуте Миккель Дамсгор забил потрясающий гол, пробил так, что Матвей Сафонов даже не успел среагировать. Красотище!

На 59-й минуте чудовищную ошибку допустил Роман Зобнин, не глядя отдав пас Матвею Сафонову - в итоге мяч оказался у Юссуфа Поульсена, который не мог не воспользоваться таким подарком, поразив пустые ворота.

На 70-й минуте вышедший на замену Александр Соболев заработал пенальти, который четко исполнил Артем Дзюба.

Складывалось ощущение, что Россия вернулась в игру и может даже спасти матч, но не тут-то было. Команда Черчесова развалилась, пропустив еще два мяча, авторами которых на 79-й и 82-й минутах стали Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле соответственно.

В другом матче группы В Бельгия обыграла Финляндию со счетом 2:0 и занесла в свой актив третью победу подряд. Все решилось после перерыва, когда бельгийцам удалось дважды отличиться. Сначала на 74-й минуте голкипер финнов Лукас Градецки забил мяч в свои ворота после удара головой Томаса Вермалена. Затем на 81-й окончательный результат установил Ромелу Лукаку.





Как итог, Бельгия с девятью очками заняла первое место в квартете. Следом расположились Дания, Финляндия и Россия, набравшие по три балла. Но по лучшим показателям вторую путевку в плей-офф завоевали датчане, финны сохраняют шансы на выход из группы - все зависит от результатов игр в других группах.

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