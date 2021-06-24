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Обозреватель France Football назвал главное открытие группового этапа Евро-2020

Обозреватель France Football назвал главное открытие группового этапа Евро-2020
Фото: Reuters©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Французский комментатор и обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье поделился впечатлениями от группового этапа чемпионата Европы-2020.

В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил фаворитов, способных побороться за победу на турнире.

"Главным открытием Евро стала сборная Венгрии. Кто мог представить, что аутсайдер создаст сложности всем соперникам по "группе смерти". Такой страстной команды будет не хватать в плей-офф. Окажись она в другом квартете, то могла бы выйти напрямую.

Приятное впечатление произвела игра Уэльса. Не ожидал, что им удастся опередить крепкую Швейцарию и амбициозную Турцию. Это, пожалуй, два самых интересных эпизода. В остальном фавориты предсказуемо вышли в плей-офф. 

Если говорить о главных фаворитах, то я думаю, что по матчам группового раунда можно выделить сборные Франции, Италии, Бельгии и Нидерландов. У них все в порядке с игрой, составом и настроем. Они выглядят как команды, способные добраться до вершины", - отметил Севилье.

Напомним, что накануне завершился групповой турнир, по итогам которого в плей-офф пробились 16 сборных. Список полуфинальных пар доступен по этой ссылке.

Появилось расписание матчей плей-офф Евро-2020

Сам турнир проходит с 11 июня по 11 июля.

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Метки:
Евро-2020 Венгрия

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