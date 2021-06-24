Появилось расписание матчей плей-офф Евро-2020

Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу-2020. Всего в следующую стадию турнира вышли 16 сборных.
Vesti.kz представляют расписание матчей 1/8 финала (время указано столичное):
26 июня, 22:00: Уэльс - Дания ("Амстердам-Арена", Нидерланды);
26 июня, 01:00: Италия - Австрия ("Уэмбли", Лондон);
27 июня, 22:00: Нидерланды - Чехия ("Пушкаш Арена", Будапешт);
27 июня, 01:00: Бельгия - Португалия ("Олимпико де Севилья - Ла Картуха", Севилья);
28 июня, 22:00: Хорватия - Испания ("Паркен", Копенгаген);
28 июня, 01:00: Франция - Швейцария (Национальный стадион, Бухарест);
29 июня, 22:00: Англия - Германия ("Уэмбли", Лондон);
29 июня, 01:00: Швеция - Украина ("Хэмпден Парк", Глазго).
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