Назван наиболее вероятный счет первого матча Евро-2020

Сегодня ночью стартует Евро-2020, и в первом матче сыграют Турция и Италия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это игра пройдет на стадионе "Олимпико" в Риме и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

По мнению букмекерской компании Parimatch, фаворитом этой встречи является Италия. Так, коэффициент на победу номинальных гостей равен 1.53, в то время на победу Турции - 8.40. На то, что эта игра завершится вничью, коэффициент равен 3.95.

Наиболее вероятным результатом этого матча называется счет 1:0 в пользу сборной Италии. Коэффициент на него равен 5.10. Подробнее с этим можно ознакомиться здесь.

Названы главные фавориты Евро-2020

Напомним, Италия и Турция сыграют в группе А вместе с Швейцарией и Уэльсом. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

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