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Ловчев объяснил, почему Бердыев из "Кайрата" не подходит в качестве тренера сборной России

Ловчев объяснил, почему Бердыев из "Кайрата" не подходит в качестве тренера сборной России
Курбан Бердыев. Фото: Reuters©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Станислав Черчесов с большой долей вероятности покинет сборную России по футболу. Кто его может сменить на этом посту? Об этом рассуждает лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев.

По его мнению, озвученному "Советскому спорту", на эту должность больше подходит Валерий Карпин, нежели Курбан Бердыев, который работает в структуре "Кайрата".

"Бердыев не тренер недельного цикла, я имею в виду, что у тренера сборной обычно неделя на подготовку к очередному матчу. Это точно не его. Бердыев должен работать с игроками ежедневно, и в долгую - то есть, постоянно, в течение года. Игроки должны быть в его распоряжении постоянно. Тогда он может поставить свой футбол.

В этом плане Карпин больше подходит для сборной. Почему? Посмотрите на его работу в "Ростове". Он пришел в не самую сильную команду, укомплектованную не самыми выдающимися игроками, но сделал из нее вполне конкурентоспособную единицу.

Дальше - в "Ростове" перед сезоном сменился почти весь состав, и Карпин опять сделал из этих ребят вполне приличную команду.

Но все равно, веры в то, что хоть Карпин, хоть Бердыев добьются каких-то результатов, у меня нет. Почему? Нет у нас хороших футболистов, а с подмастерьями далеко не уедешь", - отметил Ловчев.

Напомним, что сборная России финишировала на последнем месте в группе В и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2020.

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Метки:
Евро-2020 Сборная России по футболу Кайрат ФК КПЛ-2021

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