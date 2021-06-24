Криштиану Роналду повторил мировой рекорд

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сделал дубль в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Франции (2:2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Второй гол с пенальти стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи (109).

Кроме того, у нападающего суммарно 21 забитый мяч на чемпионатах Европы и мира - это рекорд. На долю Евро пришлись 14 из них. Роналду опередил экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе – на его счету было 16 голов на чемпионатах мира и три на чемпионатах Европы.

Также португалец с пятью голами стал лидером в списке бомбардиров Евро-2020. За ним идут пять футболистов, забивших по три гола. Роналду забил один гол в ворота сборной Германии (2:4), а в первом матче против Венгрии (3:0) сделал дубль.

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала Евро-2020, где сыграет с командой Бельгии.

Появилось расписание матчей плей-офф Евро-2020

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