Гризманн вышел на третье место в списке бомбардиров чемпионатов Европы

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметился голом в матче второго тура Евро-2020 с Венгрией (1:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Венгрия сотворила сенсацию в матче с Францией на Евро-2020
По данным "Матч ТВ", 30-летний футболист забил свой 7-й мяч на чемпионатах Европы. Гризманн догнал в списке лучших бомбардиров ЧЕ Алана Ширера (7).
Больше них на континентальном первенстве забивали лишь португалец Криштиану Роналду (11) и экс-нападающий французской сборной Мишель Платини (9).
В следующем туре, 23 июня, Франция сыграет с Португалией, а Венгрия с Германией.
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