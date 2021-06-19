Венгрия сотворила сенсацию в матче с Францией на Евро-2020

Сборные Венгрии и Франции сыграли вничью во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча квартета F прошла в Будапеште и завершилась со счетом 1:1. Хотя многие эксперты и болельщики ставили на победу "трехцветных".

В первом тайме французы должны были забивать неоднократно. Особенно это касается Антуана Гризманна, не сумевшего с убойной позиции переиграть голкипера хозяев Петера Гулачи. В итоге номинальные гости были наказаны за свою расточительность в компенсированное время, на 45+2-й минуте отличился Оттило Фиоло.

После перерыва подопечные Дидье Дешама поднажали и забили ответный гол на 66-й минуте. На этот раз Гризманн исправился, пробив безукоризненно.

В оставшееся время до финального свистка французская сборная тщетно пыталась вырвать победу. В результате они не сумели досрочно завоевать путевку в плей-офф турнира, позволив венграм сотворить сенсацию.

Напомним, что в первом туре Венгрия уступила Португалии (0:3), а Франция победила Германию (1:0).

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