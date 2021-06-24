Голы Роналду, нарушения на Кляйнхайслере и офсайды Дзюбы. Главные показатели группового этапа Евро-2020

Димаш Тулегенов

Групповой этап Евро-2020 уже подошел к концу, а это означает, что болельщики увидели 36 матчей турнира, а всего их 51.

Корреспондент Vesti.kz - о цифрах долгожданного континентального первенства и самой интересной статистике.

70,5 процента матчей Евро-2020 уже позади. За это время командами было забито 94 гола, что в среднем составляет 2,62 мяча за 90 минут. Результативность достаточно неплохая, что не может не радовать.

Наибольшее количество голов было забито благодаря усилиям игроков сборной Нидерландов - восемь. И это несмотря на то, что Испания в одном лишь матче со Словакией оформила пять взятий ворот. Зато у подопечных Луиса Энрике самый лучший показатель владения мячом - 68,7 процента. Они на порядок опередили немцев - 61,3 процента.

На этом Евро не будет ни одной команды, которая уедет домой без забитых мячей. Даже Финляндия, Шотландия и Турция отличились по разу. Ни одного гола не пропустили сборные Италии и Англии.

Большая часть голов была забита правой ногой. Но у бельгийцев четыре из семи мячей были отправлены в сетку ворот после выстрелов с левой ноги. Головой чаще отличались немцы и венгры - по два раза, а самые забивные из Нидерландов все восемь мячей создали внутри штрафной площади.

Из-за пределов штрафной чаще забивали итальянцы, швейцарцы и датчане - по два раза. Всего было реализовано восемь пенальти, три из которых на счету Криштиану Роналду из Португалии.

По количеству ударов с большим отрывом всех опередили датчане (61) и итальянцы (60). Самыми скромными оказались венгры, нанесшие 18 ударов.

Что касается заработанных угловых, то единолично таблицу по этому показателю возглавили швейцарцы - 22. У сборной Финляндии в трех матчах лишь один корнер. В офсайд чаще всего забегали итальянцы, англичане и россияне - по девять раз.

Лучшие дриблеры группового этапа оказались в сборной Дании - 55 обводок. В тройку вошли Нидерланды (51) и Венгрия (49).

Турки и македонцы пропустили больше остальных - по восемь мячей. А еще у турецкого вратаря было больше всего работы - 18 сейвов за три игры. К примеру, у испанского голкипера в статистике лишь один сейв при единственном пропущенном мяче.

Чаще всего нарушали правила игроки сборной Турции - 48 раз. Польша (46) и Швеция (40) составили туркам компанию в топ-3 грубых команд Евро. Самыми дисциплинированными оказались валлийцы - у Гарета Бэйла и компании всего 26 фолов.

По восемь желтых карточек в трех матчах получили поляки и македонцы. Все сборные-участницы Евро-2020 получили хотя бы по одному "горчичнику". В 36 матчах случилось всего два удаления - провинились футболисты команд Польши и Уэльса.

Лучшим бомбардиром Евро является Роналду, на счету которого уже пять мячей. Конкурентов среди ассистентов не было у Пьера-Эмиля Хейбьерга из Дании и Стивена Цубера из Швейцарии - по три результативных паса.

Самую быструю скорость развили Лоик Него (Венгрия) и Леонардо Спинаццола (Италия) - разогнались до 33,8 километра в час.

Наибольшую дистанцию на поле преодолел полузащитник российской сборной Александр Головин - 36 километров. Томаш Соучек (Чехия) и Адам Надь (Венгрия) заняли места в тройке - 35,1 и 34,8 километра соответственно.

Наибольшее количество ударов нанес Роберт Левандовски (Польша) - 12. На один выстрел от него отстали Роналду и Мемфис Депай (Нидерланды).

По количеству точных передач нет равных хавбеку немцев Тони Кроосу - 288. В тройку вошли испанцы Эмерик Ляпорт (270) и Жорди Альба (250).

Больше всех выпадал из игры и попадал в офсайд нападающий сборной России Артем Дзюба - семь раз. Он опередил ближайших преследователей на три значения.

Лучшим по обводкам в групповом этапе стал один из лидеров Франции Килиан Мбаппе - 17 дрибблов. В пятерку по этому показателю вошел венгерский экс-полузащитник "Астаны" Ласло Кляйнхайслер - 11.

Среди вратарей сухими из воды вышли Джордан Пикфорд (Англия) и Джанлуиджи Доннарумма (Италия). Их владения никто так и не вскрыл за три матча.

Больше всех фолов на себе заработал Кляйнхайслер. Единственный игрок Евро-2020, знакомый с КПЛ, оказывался пострадавшим в десяти случаях.

Лидер по количеству желтых карточек - Гжегож Крыховяк (Польша), у него их три. Также на счету полузащитника удаление. Кроме него, красный свет загорался и для Итана Ампаду из Уэльса.

Напомним, что ранее определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Первые матчи раунда плей-офф пройдут в субботу, 26 июня.

Фото: УЕФА (1), Marca (2), Sportsnet (3), The Athletic (4), Eurosport (5), 90min (6), Footboom (7)©️

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