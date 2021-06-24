Франция, Германия и Португалия вышли в 1/8-ю финала Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап, сообщает корреспондент Vesti.kz. Последние участники плей-офф определились в группе F.

Франция, досрочно оформившая выход в 1/8-ю, сделала это с первого места. Матч действующих чемпионов мира против Португалии завершился ничьей 2:2.

Дублями отметились Криштиану Роналду и Карим Бензема. Сначала португалец открыл счет, забив пенальти на 31-й минуте, а француз сравнял в добавленное к первому тайму время. Затем, едва команды вернулись на поле после перерыва, уже Бензема вывел свою команду вперед, а Роналду сравнял на 60-й минуте, снова пробив 11-метровый.



(Фото: Reuters©)

Германия едва не стала неудачником группы F, но спаслась от поражения от Венгрии и вырвала таки путевку в плей-офф. Этот матч тоже завершился со счетом 2:2, причем немцы дважды сравнивали.

Сначала полузащитник "Майнца" Адам Салаи вывел Венгрию вперед на 11-й минуте. На 66-й полузащитник "Челси" Кай Хаверц вернул паритет, но буквально тут же хавбек клуба "Дунайська Стреда" Андрас Шафер снова вывел Венгрию вперед. В итоге Германия успела отыграться еще раз благодаря голу полузащитника "Баварии" Леона Горетцка на 84-й минуте.



(Фото: Reuters©)

Франция и Германия вышли в плей-офф, заняв первые два места в группе. Португалия также пробилась в 1/8-ю в числе лучших команд, занявших в группах третьи места.

Напомним, что сборная Германии проводит последний турнир под руководством Йоахима Лева.

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