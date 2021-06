Экс-легионер "Астаны" признан лучшим игроком матча с Францией на Евро-2020

Лучшим футболистом матча с Францией на Евро-2020 признан представитель сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер, выступающий за "Осиек", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанским болельщикам он известен по играм за "Астану" в период 2017-2018 годов.

Кляйнхайслер вышел в стартовом составе и сыграл 84 минуты, тогда как матч второго тура завершился со счетом 1:1.

🇭🇺 László Kleinheisler is rewarded following a fine display against the world champions 🥇



🤔 Did you predict that?