Экс-легионер "Астаны" признан лучшим игроком матча с Францией на Евро-2020

Лучшим футболистом матча с Францией на Евро-2020 признан представитель сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер, выступающий за "Осиек", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанским болельщикам он известен по играм за "Астану" в период 2017-2018 годов.
Кляйнхайслер вышел в стартовом составе и сыграл 84 минуты, тогда как матч второго тура завершился со счетом 1:1.
🇭🇺 László Kleinheisler is rewarded following a fine display against the world champions 🥇— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/YKhlyin79e
Напомним, что в первом туре Венгрия уступила Португалии (0:3), а Франция победила Германию (1:0).
В третьем туре, 23 июня, сыграют Франция - Португалия, Венгрия - Германия. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
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