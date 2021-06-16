Экс-игрок "Астаны" сыграл на Евро-2020 против действующих чемпионов. После его замены Роналду сделал дубль

Сборной Португалии по футболу разгромила команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы F, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:0. В составе действующих чемпионов Европы отличились Рафаэл Геррейру (84-я минута) и сделавший дубль Криштиану Роналду (87-я с пенальти и 90+2).

В стартовом составе сборной Венгрии вышел экс-игрок "Астаны" Ласло Кляйнхайслер. Полузащитник отыграл 78 минут, после чего был заменен.

Таким образом, Кляйнхайслер стал единственным экс-игроком казахстанской премьер-лиги, сыгравшим в финальной стадии Евро-2020.

Напомним, что венгр выступал за "Астану" в 2017-2018 годах. Всего за столичный клуб он сыграл 53 матча, в которых отметился двумя голами и пятью ассистами.

Роналду же в том матче установил два рекорда чемпионатов Европы. 36-летний форвард забил 11 мячей в финальных стадиях Евро и обошел чемпиона Европы-1984 в составе сборной Франции Мишеля Платини, у которого в активе девять мячей. Кроме того, Роналду в пятый раз сыграл в финальных стадиях чемпионатов Европы и стал рекордсменом и по этому показателю.

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