Бердыев - идеальный вариант при замене Черчесова в сборной России - экс-игрок "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился мнением о сборной России и затронул тему возможного сменщика Станислава Черчесова на посту главного тренера.

"Я соглашусь, что есть уже определенный тупик. Не видно, какими еще красками наша сборная может заиграть. Мне кажется, то, как видел Черчесов игру, он выжал максимум. Было очевидно, что мы проиграем Бельгии и Дании. Думал, что проиграем датчанам не с разгромным счетом, выйдем дальше с третьего места.

Когда звучала фамилия Бердыева по отношению к "Спартаку", то я был против, а для сборной, мне кажется, это идеальный вариант. Если не Черчесов, то Бердыев. Думаю, это самый лучший вариант", - приводит его слова "Матч ТВ".

Напомним, что сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в квартете В, набрав три очка.

27 мая "Кайрат" объявил о назначении 68-летнего Бердыева на должность советника председателя наблюдательного совета клуба Кайрата Боранбаева. Опытнейший специалист начал работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта "Кайрат-Москва".

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