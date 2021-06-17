Бельгия совершила камбэк в матче с Данией и вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу одержала вторую подряд победу на Евро-2020 и досрочно вышла в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках группы В на стадионе "Паркен" в Копенгагене команда встречалась с Данией и вырвала победу со счетом 2:1.

Хозяева забили быстрый гол и повели в счете уже на второй минуте встречи. Отличился форвард "Лейпцига" Юссуф Поульсен.

Но после перерыва Бельгия сумела переломить ход встречи. Сначала на 55-й минуте сравнял полузащитник дортмундской "Боруссии" Торган Азар, реализовавший голевой ассист Кевина Де Брюйне. А на 70-й минуте хавбек "Манчестер Сити" уже отличился сам, забив победный мяч.

В двух встречах на Евро Бельгия набрала шесть очков и лидирует в группе. В первом туре она обыграла сборную России.



(Фото: Reuters©️)

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Впервые в истории турнир проходит по всему континенту в 11 городах. В 1/8 финала выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест. Завершится чемпионат Европы 11 июля.

Сборная Бельгии второй из участников досрочно вышла в плей-офф. Ранее это сделала команда Италии.

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