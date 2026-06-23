"Победят нас и выиграют турнир". Холанд назвал фаворита ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от предстоящего матча против Франции в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Холанд — о матче с Францией

Форвард заявил, что встреча с французской командой уже не имеет для него принципиального значения, поскольку Норвегия досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. При этом нападающий назвал "трёхцветных" главным фоворитом текущего мунудиаля.

"Честно говоря, сейчас этот матч меня уже мало волнует! Мы вышли в следующий этап — нам удалось пройти дальше, это невероятно, так что этот матч уже не особо меня интересует. Скорее всего, они победят нас и выиграют турнир", — приводит слова Холанда Actu Foot в соцсети.

Турнирная ситуация в группе

После двух туров сборная Норвегии набрала шесть очков и гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира. Команда занимает второе место в группе I.

Лидирует Франция, которая также имеет шесть очков и опережает норвежцев по дополнительным показателям.

Именно эти сборные встретятся между собой в очном матче 26 июня, который и определит победителя группы.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир постепенно выходит на решающую стадию группового этапа, после которой начнутся матчи плей-офф.

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