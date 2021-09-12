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"Я хочу войти в историю". Роналду назвал возвращение в "Манчестер Юнайтед" лучшим решением в жизни

"Я хочу войти в историю". Роналду назвал возвращение в "Манчестер Юнайтед" лучшим решением в жизни
©marca.com
Новости спорта Футбол Англия

Португальский форвард Криштиану Роналду заявил, что возвращение в "Манчестер Юнайтед" - лучшее решение, которое он принимал, передает "Чемпионат". Он отметил, что хочет войти с этим клубом в историю.

"Возвращение в "Манчестер Юнайтед" - это лучшее решение, которое я принимал. Это было сделано в подходящий момент. Я хочу войти в историю, помочь "Манчестер Юнайтед" добиться отличных результатов и выиграть трофеи", - сказал Роналду.

Напомним, его переход в стан "красных дьяволов" из "Ювентуса" стал трансферной бомбой. Он уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру. За итальянцев же нападающий играл с 2018 года, став в прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Также с 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский "Реал".

В первом же матче за "МЮ" в АПЛ Роналду оформил дубль и принес команде победу. 

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ Португалия

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