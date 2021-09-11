Криштиану Роналду оформил дубль и принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче АПЛ

Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед" и помог "красным дьяволам" разгромить "Ньюкасл Юнайтед" в матче четвертого тура английской премьер-лиги.

Встреча, прошедшая на "Олд Траффорд", завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Роналду отличился на 45-й и 62-й минутах, еще по мячу забили Бруну Фернандеш (80-)я и Джесси Лингард (90-я). У гостей отличился Хавьер Манкильо (56-я).

"МЮ" одержал третью победу в сезоне при одной ничьей, набрал десять очков и вышел в лидеры премьер-лиги. "Ньюкасл" (1) потерпел третье поражение в четырех матчах и занимает предпоследнюю строчку.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!