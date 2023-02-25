Владелец "Челси" нацелился на покупку еще одного клуба

Владелец лондонского "Челси" Тодд Боэли хочет купить французский клуб "Страсбур", сообщают Vesti.kz.

По информации L’Equipe, американские инвесторы английского клуба провели переговоры с представителями "Страсбура" на предмет приобретения 100 процентов акций клуба.

Боэли и его партнеры готовы развивать "Страсбур", в который могут предоставить некоторых игроков "Челси" в рамках арендного соглашения.

"Страсбур" идет на 15-м месте из 20 в нынешнем чемпионате Франции, набрав 21 балл в 24 матчах.

Напомним, что в прошлом году Боэли приобрел "Челси" у российского миллиардера Романа Абрамовича за 5,3 миллиарда долларов. Абрамович был владельцем "Челси" с 2003 года.

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