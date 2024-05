В АПЛ выбрали лучшего тренера сезона

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером завершившегося сезона в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Под его руководством "горожане" в четвертый раз подряд выиграли чемпионат Англии и вошли в историю.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года, с ним 53-летний испанец выиграл в общей сложности 17 трофеев.

В его тренерской карьере также были "Бавария" и "Барселона".

Контракт Пепа с "Сити" истекает 30 июня 2025 года.

