Гвардиола угрожает рекорду Фергюсона: Пеп сотворил историю с "Сити"

"Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы в четвертый раз подряд выиграл чемпионат Англии по футболу (АПЛ), передают Vesti.kz.

Случилось это после домашней победы над "Вест Хэмом" в заключительном, 38-м туре.

Прежде никому не удавалось взять титул четыре раза подряд за 135-летнюю историю АПЛ.

Для Гвардиолы это 38-й трофей в тренерской карьере: "Барселона" (14), "Бавария" (7) и "Манчестер Сити" (17).

По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая только бывшему тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону - 49 побед во всех турнирах.

Все идет к тому, что в ближайших сезонах Гвардиола побьет рекорд Фергюсона.