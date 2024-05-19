В АПЛ определился чемпион сезона 2023/24

В заключительном, 38-м туре чемпионата Англии был определен обладатель титула, который оспаривали "Манчестер Сити" и "Арсенал", сообщают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" на домашнем стадионе принимал "Вест Хэм" и добыл убедительную победу со счетом 3:1. Таким образом команда Пепа Гвардиола стала чемпионом АПЛ в четвертый раз подряд. Подобное достижение не удавалось ни одной команде за 135-летнюю историю чемпионата Англии.

Другой претендент на титул "Арсенал" обыграл на своем поле "Эвертон" - 2:1.

По итогам сезона "Манчестер Сити" набрал 91 очко, в активе "Арсенала" 89 очков. Высший дивизион чемпионата Англии покинули "Шеффилд Юнайтед", "Бернли" и "Лутон".