В Англии нашли своего Месси: его хвалил Почеттино

Воспитанник лондонского "Тоттенхэма" Маркус Эдвардс вернулся в Англию спустя семь лет отсутствия. Фанаты узнали о необычных сравнениях игрока с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, передают Vesti.kz.

Футболист атакующей линии перешел из португальского "Спортинга" в "Бернли" на правах аренды до окончания сезона. В ранних периодах карьеры Эдвардса высоко ценили на родине. Бывший тренер "Тоттенхэма" аргентинец Маурисио Почеттино и вовсе сравнивал англичанина со своим звездным соотечественником.

"Его качества – внешне, по телосложению и стилю игры немного напоминают молодого Месси. Он был настолько хорош, что играл против ребят старше его. Он был слишком быстрым, это выглядело просто нелепо. Для него все было слишком легко", - цитирует слова специалиста Daily Express.

Несмотря на восторженные отзывы, Эдвардс так и не получил шанс в лондонской команде. Дважды уходил в аренду, а затем перебрался в Португалию.

В текущем сезоне футболист провел 10 матчей за "Спортинг" и забил три гола. Теперь он защищает цвета английского "Бернли", который выступает во втором по силе дивизионе - Чемпионшипе. Нынешняя рыночная стоимость Эдвардса - 15 миллионов евро (около восьми миллиардов тенге).

"Барселону" лишили "нового Месси"