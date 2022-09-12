Тухель сделал заявление о своей отставке из "Челси"

Томас Тухель прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера футбольного клуба "Челси", сообщает корреспондент Vesti.kz.

49-летний немецкий специалист тренировал лондонский клуб с января 2021 года. С ним он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

"Это одно из самых трудных заявлений, которое мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не придется делать это еще много лет. Я опустошен тем, что мое время в "Челси" подошло к концу.

Это клуб, где я чувствовал себя как дома - как в профессиональном, так и в личном плане. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала радушно приняли меня.

Гордость и радость, которые я испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь быть частью истории этого клуба, с теплотой буду вспоминать 19 месяцев своей работы", - заявил Тухель.

Напомним, что после увольнения Тухеля "Челси" возглавил 47-летний экс-тренер "Брайтона" Грэм Поттер.

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