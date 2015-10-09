Тренера "Арсенала" перехватили в Серию А: это будет рекорд

29-летний испанский специалист лондонского "Арсенала" Карлос Куэста станет новым главным тренером итальянской "Пармы", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны находятся на финальной стадии переговоров, а итальянский клуб уже согласовывает с "канонирами" детали перехода.

Куэста, занимавший пост помощника Микеля Артеты в штабе лондонцев, покидает английскую премьер-лигу ради собственного вызова в Италии. Его назначение станет историческим: Куэста станет самым молодым главным тренером в истории Серии А.

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