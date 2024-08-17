Тренер "Челси" посоветовал одному из лидеров искать новый клуб

Одному из лидеров "Челси" Бену Чилуэллу указали на дверь. Новый главный тренер Энцо Мареска заявил об этом напрямую, сообщают Vesti.kz.

"Он с нами, но последние несколько дней не тренировался из-за болезни. Причина, по которой он не играл с "Интером" довольно очевидная. Мне нравится, как он работает, но штука в том, что у него проблемы с выбором позиции.

Мне нужно принять решение, и, пожалуй, ему лучше уйти, чтобы получать игровую практику. Трансферное окно открыто, так что посмотрим, что произойдет", - цитирует его слова Metro.