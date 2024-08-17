Тренер "Челси" посоветовал одному из лидеров искать новый клуб
Одному из лидеров "Челси" Бену Чилуэллу указали на дверь. Новый главный тренер Энцо Мареска заявил об этом напрямую, сообщают Vesti.kz.
Одному из лидеров "Челси" Бену Чилуэллу указали на дверь. Новый главный тренер Энцо Мареска заявил об этом напрямую, сообщают Vesti.kz.
"Он с нами, но последние несколько дней не тренировался из-за болезни. Причина, по которой он не играл с "Интером" довольно очевидная. Мне нравится, как он работает, но штука в том, что у него проблемы с выбором позиции.
Мне нужно принять решение, и, пожалуй, ему лучше уйти, чтобы получать игровую практику. Трансферное окно открыто, так что посмотрим, что произойдет", - цитирует его слова Metro.
27-летний защитник играет за "Челси" с лета 2020-го. За это время он провел в составе лондонцев 106 матчей и забил девять голов. За него синие заплатили больше 50 миллионов евро.
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