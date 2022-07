Стало известно, за какую сумму Стерлинг перейдет из "Манчестер Сити" в "Челси"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг перейдет в "Челси" за 45 миллионов фунтов - около 54 миллионов долларов. Об этом в своем твиттере сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

Еще десять миллионов фунтов (около 12 миллионов долларов) для футболиста предусмотрены бонусами.

По информации Романо, соглашение будет действовать до лета 2027 года с возможностью продления на еще один год.

Raheem Sterling to Chelsea, here we go! Final approval arrived from Man City. £45m fee plus £10m add-ons. Personal terms agreed days ago, it was never an issue. It’s done 🚨🔵 #CFC



Contract until 2027 plus option for further year. Tuchel already had direct conversation with him. pic.twitter.com/tr15HUp2B1