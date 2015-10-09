Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 08:06
 

Стала известна баснословная зарплата Мохамеда Салаха в новом клубе

  Комментарии

Стала известна баснословная зарплата Мохамеда Салаха в новом клубе Мохамед Салах. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Саудовские клубы готовы сделать звезду "Ливерпуля" новым лицом своей лиги, предложив египтянину Мохамеду Салаху контракт с рекордными финансовыми условиями, передают Vesti.kz.

Саудовские клубы готовы сделать звезду "Ливерпуля" новым лицом своей лиги, предложив египтянину Мохамеду Салаху контракт с рекордными финансовыми условиями, передают Vesti.kz.

Предложение, от которого сложно отказаться

По информации Daily Mirror, клубы из Саудовской Аравии готовы утроить зарплату нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и предложить ему оклад в размере 1,2 миллиона фунтов в неделю. В случае согласия 33-летний египтянин станет одной из самых высокооплачиваемых фигур в мировом футболе.

Новая главная звезда Про-лиги

В Саудовской Аравии Салаха рассматривают как будущего флагмана чемпионата. Он должен занять статус главной звезды лиги на фоне возможного ухода Криштиану Роналду и стать новым символом саудовского футбольного проекта.

Позиция "Ливерпуля"

В мерсисайдском клубе не исключают расставания с лидером атаки. Потенциальный трансфер позволил бы существенно сократить зарплатный фонд и получить крупную компенсацию. По данным источников, "Ливерпуль" заинтересован в том, чтобы возможная сделка была завершена до начала чемпионата мира-2026.

Статистика и контракт Салаха

Мохамед Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. В сезоне-2025/26 он провёл 25 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным Capology, текущая зарплата египтянина составляет 400 тысяч фунтов в неделю (20,8 млн фунтов в год) до уплаты налогов, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

"Барселона" подпишет "нового Салаха" на место Левандовски

