Скоулз устроил чистку в составе "Манчестер Юнайтед" и выставил 8 игроков на продажу

Легенда "Манчестер Юнайтед" Поул Скоулз проанализировал нынешний состав "красных дьяволов" и пришёл к выводу, что клубу нужно избавиться от нескольких игроков в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Ранее "Юнайтед" объявил о подписании нового контракта с Харри Магуайром, однако Скоулз считает, что 33-летний защитник не соответствует уровню команды, которая "хочет выиграть АПЛ и Лигу чемпионов".

Также в "черный список" легенды помимо Магуайра вошли ещё 7 футболистов. Это Нуссаир Мазрауи, Лени Йоро, Патрик Доргу, Люк Шоу, Мейсон Маунт, Мануэль Угарте и Джошуа Зиркзее.

Маттейс де Лигт не выходил на поле с ноября из-за проблем со спиной, но Скоулз признался, что, выбирая между ним и Магуайром, он все же отдает предпочтение 26-летнему голландцу.

"Если нужно выбрать одного из четверых (центральных защитников), я бы оставил де Лигта. По-моему, они очень похожи, но де Лигт моложе, в этом его преимущество. И он чуть быстрее, так что я бы оставил де Лигта", - сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

"Юнайтед" подписал Доргу из "Лечче" за 25 миллионов фунтов в феврале прошлого года, чтобы использовать его в качестве вингбека при Рубене Амориме. Датчанин не очень хорошо справлялся с этой ролью, но выглядел энергичнее в играх под руководством Даррена Флетчера и Майкла Каррика.

"Они купили его как вингбека, а он там почти не играл, – сказал Скоулз. – Я бы, наверное, продал его. Я не уверен, для какой позиции он подходит. А если и оставить его, то только как игрока запаса".

Такой же вердикт Скоулз вынес Мазрауи, который перешел в «Юнайтед» одновременно с де Лигтом в 2024 году, когда главным тренером был Эрик тен Хаг.

"Продать. Не знаю, куда его можно приспособить, – сказал Скоулз. – Он будто бы правый центральный защитник, но они больше не играют с тройкой защитников. Если они будут играть с тремя защитниками, то тогда, его, пожалуй, можно оставить как одного из пятерых-шестерых. Но по-моему, ему пора на выход".

О 20-летнем Йоро, который перешел на "Олд Траффорд" из "Лилля" за 52 миллиона фунтов летом 2024 года, Скоулз сказал:

"Они заплатили за него много денег, но, по-моему, он не очень-то прижился. Думаю, в нем что-то есть, ему, может быть, нужно чуть больше времени, но если нужно сделать выбор, я бы его, пожалуй, продал".

О Шоу Скоулз сказал:

"Когда он играл стабильно, лучшего левого защитника, по-моему, было не сыскать во всем мире, не только в Европе. Но если вы спросите меня сейчас: хоть в этом году он неплохо себя показал, я бы его продал. Он мало играет".

Перейдя к полузащите, Скоулз заключил, что Мейсон Маунт тоже не соответствует стандартам "Юнайтед". Англичанин перешел из "Челси" за 55 миллионов фунтов в 2023 году, но с тех пор часто выбывал из-за травм и принял участие только в 67 матчах во всех соревнованиях.

"Я бы, наверное, продал его. Мне он нравится, он отличный футболист, – сказал Скоулз. – Но ему не выиграть конкуренцию с Бруну Фернандешем, а на другой позиции он вряд ли сможет играть, да и играет он слишком мало".

Скоулз также считает, что Мануэля Угарте нужно продать и что Каземиро поступил правильно, приняв решение покинуть "Юнайтед" после окончания этого сезона.

К слову, "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в чемпионате Англии 2025/26, имея в своей копилке 55 очков после 31 тура. В следующем матче "красные дьяволы" встретятся с "Лидсом" 13 апреля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!