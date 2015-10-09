Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Сегодня 10:21
 

Скоулз устроил чистку в составе "Манчестер Юнайтед" и выставил 8 игроков на продажу

  Комментарии

Поделиться
Легенда "Манчестер Юнайтед" Поул Скоулз проанализировал нынешний состав "красных дьяволов" и пришёл к выводу, что клубу нужно избавиться от нескольких игроков в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Ранее "Юнайтед" объявил о подписании нового контракта с Харри Магуайром, однако Скоулз считает, что 33-летний защитник не соответствует уровню команды, которая "хочет выиграть АПЛ и Лигу чемпионов".

Также в "черный список" легенды помимо Магуайра вошли ещё 7 футболистов. Это Нуссаир Мазрауи, Лени Йоро, Патрик Доргу, Люк Шоу, Мейсон Маунт, Мануэль Угарте и Джошуа Зиркзее.

Маттейс де Лигт не выходил на поле с ноября из-за проблем со спиной, но Скоулз признался, что, выбирая между ним и Магуайром, он все же отдает предпочтение 26-летнему голландцу.

"Если нужно выбрать одного из четверых (центральных защитников), я бы оставил де Лигта. По-моему, они очень похожи, но де Лигт моложе, в этом его преимущество. И он чуть быстрее, так что я бы оставил де Лигта", - сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

"Юнайтед" подписал Доргу из "Лечче" за 25 миллионов фунтов в феврале прошлого года, чтобы использовать его в качестве вингбека при Рубене Амориме. Датчанин не очень хорошо справлялся с этой ролью, но выглядел энергичнее в играх под руководством Даррена Флетчера и Майкла Каррика.

"Они купили его как вингбека, а он там почти не играл, – сказал Скоулз. – Я бы, наверное, продал его. Я не уверен, для какой позиции он подходит. А если и оставить его, то только как игрока запаса".

Такой же вердикт Скоулз вынес Мазрауи, который перешел в «Юнайтед» одновременно с де Лигтом в 2024 году, когда главным тренером был Эрик тен Хаг.

"Продать. Не знаю, куда его можно приспособить, – сказал Скоулз. – Он будто бы правый центральный защитник, но они больше не играют с тройкой защитников. Если они будут играть с тремя защитниками, то тогда, его, пожалуй, можно оставить как одного из пятерых-шестерых. Но по-моему, ему пора на выход".

О 20-летнем Йоро, который перешел на "Олд Траффорд" из "Лилля" за 52 миллиона фунтов летом 2024 года, Скоулз сказал:

"Они заплатили за него много денег, но, по-моему, он не очень-то прижился. Думаю, в нем что-то есть, ему, может быть, нужно чуть больше времени, но если нужно сделать выбор, я бы его, пожалуй, продал".

О Шоу Скоулз сказал:

"Когда он играл стабильно, лучшего левого защитника, по-моему, было не сыскать во всем мире, не только в Европе. Но если вы спросите меня сейчас: хоть в этом году он неплохо себя показал, я бы его продал. Он мало играет".

Перейдя к полузащите, Скоулз заключил, что Мейсон Маунт тоже не соответствует стандартам "Юнайтед". Англичанин перешел из "Челси" за 55 миллионов фунтов в 2023 году, но с тех пор часто выбывал из-за травм и принял участие только в 67 матчах во всех соревнованиях.

"Я бы, наверное, продал его. Мне он нравится, он отличный футболист, – сказал Скоулз. – Но ему не выиграть конкуренцию с Бруну Фернандешем, а на другой позиции он вряд ли сможет играть, да и играет он слишком мало".

Скоулз также считает, что Мануэля Угарте нужно продать и что Каземиро поступил правильно, приняв решение покинуть "Юнайтед" после окончания этого сезона.

К слову, "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в чемпионате Англии 2025/26, имея в своей копилке 55 очков после 31 тура. В следующем матче "красные дьяволы" встретятся с "Лидсом" 13 апреля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 апреля 21:30   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Фулхэм
Фулхэм
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Фулхэм
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!