Сенсацией закончился матч 19-го тура АПЛ

Футболисты "Манчестер Юнайтед" неожиданно потеряли очки в домашнем матче с "Вулверхэмптоном" в рамках 19-го тура английской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась вничью — 1:1. Счёт в матче открыл Джошуа Зиркзее, отличившийся на 27-й минуте, однако перед перерывом гости восстановили равенство благодаря точному удару Ладислава Крейчи (45-я).

После этой игры "Манчестер Юнайтед", набрав 30 очков, располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. "Вулверхэмптон" же по-прежнему замыкает таблицу, занимая 20-ю строчку с тремя баллами в активе.

3 января "Вулверхэмптон" примет на своём поле "Вест Хэм", а 4 января "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде против "Лидса".

