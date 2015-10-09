Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Вчера 23:50
 

Сенсацией обернулся матч теневого фаворита АПЛ

  Комментарии

Сенсацией обернулся матч теневого фаворита АПЛ ©ФК "Астон Вилла"

В рамках 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Астон Вилла" на своём поле неожиданно уступила ливерпульскому "Эвертону". Встреча на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершилась минимальной победой гостей — 0:1, передают Vesti.kz.

В рамках 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Астон Вилла" на своём поле неожиданно уступила ливерпульскому "Эвертону". Встреча на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершилась минимальной победой гостей — 0:1, передают Vesti.kz.

Ход матча

Хозяева владели инициативой на протяжении большей части встречи и регулярно оказывали давление на оборону "ирисок", однако реализовать свои моменты так и не сумели. "Эвертон" действовал организованно и делал ставку на быстрые контратаки.

Решающий эпизод произошёл во втором тайме: на 59-й минуте нападающий "Эвертона" Тьерно Барри воспользовался ошибкой обороны и точным ударом отправил мяч в сетку ворот, принеся своей команде три очка.

Положение в таблице

Несмотря на поражение, "Астон Вилла" сохраняет высокие позиции в чемпионате. Бирмингемский клуб с 43 очками идёт третьим и продолжает считаться одним из скрытых претендентов на титул.

"Эвертон", в свою очередь, поднялся на 10-е место, имея в активе 32 очка. Лидером турнирной таблицы АПЛ по-прежнему остаётся лондонский "Арсенал", набравший 50 очков.

В следующем туре "Астон Вилла" 25 января сыграет в гостях с "Ньюкаслом", а "Эвертон" днём позже примет "Лидс".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

