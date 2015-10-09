Сенсацией обернулся матч теневого фаворита АПЛ

В рамках 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Астон Вилла" на своём поле неожиданно уступила ливерпульскому "Эвертону". Встреча на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершилась минимальной победой гостей — 0:1, передают Vesti.kz.

Ход матча

Хозяева владели инициативой на протяжении большей части встречи и регулярно оказывали давление на оборону "ирисок", однако реализовать свои моменты так и не сумели. "Эвертон" действовал организованно и делал ставку на быстрые контратаки.

Решающий эпизод произошёл во втором тайме: на 59-й минуте нападающий "Эвертона" Тьерно Барри воспользовался ошибкой обороны и точным ударом отправил мяч в сетку ворот, принеся своей команде три очка.

Положение в таблице

Несмотря на поражение, "Астон Вилла" сохраняет высокие позиции в чемпионате. Бирмингемский клуб с 43 очками идёт третьим и продолжает считаться одним из скрытых претендентов на титул.

"Эвертон", в свою очередь, поднялся на 10-е место, имея в активе 32 очка. Лидером турнирной таблицы АПЛ по-прежнему остаётся лондонский "Арсенал", набравший 50 очков.

В следующем туре "Астон Вилла" 25 января сыграет в гостях с "Ньюкаслом", а "Эвертон" днём позже примет "Лидс".

