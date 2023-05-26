Счет не по игре. Лэмпард разобрал разгром "Челси" от "Манчестер Юнайтед"

Футболисты "Манчестер Юнайтед" играли перед воротами "Челси" хладнокровно. Такое мнение выразил главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард. Он отметил, что

Напомним, в в перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги "Челси" в гостях проиграл МЮ со счетом 1:4. Из-за этого результата "Ливерпуль" впервые с 2016 года остался без Лиги чемпионов.

"Игроки "Манчестер Юнайтед" были хладнокровны перед воротами. Мы были лучше в середине матча. По крайней мере, по владению мячом и созданным моментам мы соответствовали им: у нас было больше шансов. Счет 0:2 в этой ситуации является признаком того, где мы находимся. У меня смешанные чувства, ведь мы хорошо сыграли в каких-то частях. Реальность показывает, насколько они хладнокровны перед воротами, а мы - нет, как плохо мы защищались индивидуально во втором тайме", - цитирует Лэмпарда сайт "Челси".

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