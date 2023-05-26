"Ливерпуль" остался без Лиги чемпионов впервые с 2016 года

"Ливерпуль" лишился шансов выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после того, как в перенесенном матче 32-го тура АПЛ, "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Челси" со счетом 4:1, обеспечив себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Это позволило им оторваться от "Ливерпуля" (66 очков) на шесть очков в турнирной таблице.

Команда Юргена Клоппа отстает от четвертого места, занимаемого "Ньюкаслом", на четыре очка за один тур до завершения АПЛ. Следовательно, "Ливерпуль" не сможет принять участие в основном клубном турнире в следующем году и будет играть в Лиге Европы.

Последний раз "Ливерпуль" не участвовал в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17, когда команда заняла восьмое место в чемпионате Англии и осталась без участия в еврокубках.

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