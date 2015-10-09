Сатпаев узнал плохие новости от УЕФА после трансфера в "Челси"

Лондонский "Челси" получил финансовое наказание от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передают Vesti.kz.

УЕФА оштрафовал "Челси"

Как говорится в официальном заявлении Первой палаты Комитета УЕФА по финансовому контролю клубов, английский клуб оштрафован на 3 миллиона евро за превышение установленного лимита расходов на заработную плату в 2025 году.

При этом две трети суммы — 2 миллиона евро — являются условными. В УЕФА учли, что "Челси" удалось сократить соотношение расходов на персонал к доходам клуба по сравнению с предыдущим годом.

Чтобы избежать выплаты этой части штрафа, лондонцам необходимо продолжить снижать зарплатную ведомость в течение 2026 года.

Что это значит для "синих"

Санкции не повлияют на участие "Челси" в турнирах, однако станут дополнительным сигналом для руководства клуба, которое должно соблюдать финансовые требования УЕФА и удерживать расходы под контролем.

По итогам сезона-2025/26 "синие" набрали 52 очка в 38 турах и заняли лишь десятое место в английской премьер-лиге (АПЛ).

Сатпаев готовится к новому этапу карьеры

Напомним, с нового сезона цвета "Челси" будет защищать 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Молодой форвард уже прибыл на тренировочную базу лондонского клуба и начал адаптацию.

Официальное представление казахстанца состоится в августе, когда он достигнет совершеннолетия и сможет вступить в силу его контракт с английским грандом.

Ранее появилось видео тренировки Дастана Сатпаева в "Челси".

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