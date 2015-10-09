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Англия
1 июля 16:48
 

Сатпаев узнал плохие новости от УЕФА после трансфера в "Челси"

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Сатпаев узнал плохие новости от УЕФА после трансфера в "Челси" Дастан Сатпаев в составе сборной Казахстана. ©КФФ

Лондонский "Челси" получил финансовое наказание от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" получил финансовое наказание от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передают Vesti.kz.

УЕФА оштрафовал "Челси"

Как говорится в официальном заявлении Первой палаты Комитета УЕФА по финансовому контролю клубов, английский клуб оштрафован на 3 миллиона евро за превышение установленного лимита расходов на заработную плату в 2025 году.

При этом две трети суммы — 2 миллиона евро — являются условными. В УЕФА учли, что "Челси" удалось сократить соотношение расходов на персонал к доходам клуба по сравнению с предыдущим годом.

Чтобы избежать выплаты этой части штрафа, лондонцам необходимо продолжить снижать зарплатную ведомость в течение 2026 года.

Что это значит для "синих"

Санкции не повлияют на участие "Челси" в турнирах, однако станут дополнительным сигналом для руководства клуба, которое должно соблюдать финансовые требования УЕФА и удерживать расходы под контролем.

По итогам сезона-2025/26 "синие" набрали 52 очка в 38 турах и заняли лишь десятое место в английской премьер-лиге (АПЛ).

Сатпаев готовится к новому этапу карьеры

Напомним, с нового сезона цвета "Челси" будет защищать 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Молодой форвард уже прибыл на тренировочную базу лондонского клуба и начал адаптацию.

Официальное представление казахстанца состоится в августе, когда он достигнет совершеннолетия и сможет вступить в силу его контракт с английским грандом.

Ранее появилось видео тренировки Дастана Сатпаева в "Челси".

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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