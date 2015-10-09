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Англия
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Сатпаев отправится с "Челси" в международное турне: Алонсо определился с планом подготовки

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Сатпаев отправится с "Челси" в международное турне: Алонсо определился с планом подготовки Дастан Сатпаев на тренировке в "Челси". Фото: ФК "Челси"©

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев отправится с "Челси" в международное турне, сообщают Vesti.kz. Лондонский клуб под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо утвердил программу подготовки к старту нового сезона.

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Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев отправится с "Челси" в международное турне, сообщают Vesti.kz. Лондонский клуб под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо утвердил программу подготовки к старту нового сезона.

Как сообщает журналист Низаар Кинселла, перед вылетом за границу "синие" проведут два закрытых контрольных матча в Англии. Сначала команда сыграет с "Кроули Таун", а затем встретится с "Бромли". Оба спарринга пройдут без зрителей.

После этого "Челси" отправится в Австралию, где проведет открытую тренировку и сыграет товарищеские матчи с "Вестерн Сидней Уондерерс" и "Тоттенхэмом".

Затем команда продолжит подготовку в Азии. В рамках турне лондонцы встретятся с "Ювентусом", "Миланом" и "Джохор Дарул Тазим", после чего начнут новый сезон английской Премьер-лиги выездной игрой против "Фулхэма".


Напомним, что 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев принимает участие в предсезонной подготовке "Челси" вместе с основным составом клуба. Ожидается, что в контрольных матчах молодые футболисты, в том числе Сатпаев, получат шанс проявить себя и попасть в первую команду.

Сатпаев подписал контракт с лондонским "Челси" в феврале 2025 года. Сумма его трансфера стала рекордной в истории казахстанского футбола - она составила около 4,3 миллиона евро с учётом бонусов.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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