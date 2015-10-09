Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев отправится с "Челси" в международное турне, сообщают Vesti.kz. Лондонский клуб под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо утвердил программу подготовки к старту нового сезона.

Как сообщает журналист Низаар Кинселла, перед вылетом за границу "синие" проведут два закрытых контрольных матча в Англии. Сначала команда сыграет с "Кроули Таун", а затем встретится с "Бромли". Оба спарринга пройдут без зрителей.

После этого "Челси" отправится в Австралию, где проведет открытую тренировку и сыграет товарищеские матчи с "Вестерн Сидней Уондерерс" и "Тоттенхэмом".

Затем команда продолжит подготовку в Азии. В рамках турне лондонцы встретятся с "Ювентусом", "Миланом" и "Джохор Дарул Тазим", после чего начнут новый сезон английской Премьер-лиги выездной игрой против "Фулхэма".

Напомним, что 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев принимает участие в предсезонной подготовке "Челси" вместе с основным составом клуба. Ожидается, что в контрольных матчах молодые футболисты, в том числе Сатпаев, получат шанс проявить себя и попасть в первую команду.

Сатпаев подписал контракт с лондонским "Челси" в феврале 2025 года. Сумма его трансфера стала рекордной в истории казахстанского футбола - она составила около 4,3 миллиона евро с учётом бонусов.

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