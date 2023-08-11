Самолету с Кейном не дали вылететь в Мюнхен для подписания контракта с "Баварией"

Руководство "Тоттенхэма" не разрешило самолету с нападающим сборной Англии Харри Кейном вылететь в Германию для подписания контракта с "Баварией", сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" хочет провести очередные переговоры с мюнхенским клубом, чтобы изменить некоторые условия сделки. Отмечается, что Кейн вылетит, как только "шпоры" дадут согласие. Хотя президент английского клуба Дэниел Леви находится в США - в другом часовом поясе.

Ранее сообщалось, что "Бавария" достигла соглашения с "Тоттенхэмом" о трансфере Кейна - "шпоры" приняли предложение мюнхенцев в размере более 100 миллионов евро.

Кейн - воспитанник системы "Тоттенхэма". За первую команду он играет с 2011 года.

В прошлом сезоне 30-летний форвард провел 38 матчей в рамках английской премьер-лиги (АПЛ), забив 30 голов и сделав три результативные передачи.

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